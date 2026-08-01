Batman'da Sıcaklardan Kaçış: Mesire Alanları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Sıcaklardan Kaçış: Mesire Alanları

Batman\'da Sıcaklardan Kaçış: Mesire Alanları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da hava sıcakları 40 dereceyi geçerken vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.

Batman'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar, serinlemek için dere yatakları ve soğuk su kaynaklarının bulunduğu mesire alanlarına yöneldi.

Tarihi çınar ağaçlarının gölgesi ve buz gibi akan su kaynaklarıyla dikkat çeken mesire alanına gelen vatandaşlar, aileleriyle birlikte piknik yaparak bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşmanın keyfini yaşadı. Sason ilçesindeki Kınalı Mesire Alanı'na ailesiyle birlikte gelen Sabahattin Atalay, kent merkezinde sıcaklığın 40 dereceyi aştığını belirterek, "Batman'da bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Biz de serinlemek için Kınalı Mesire Alanı'na geldik. Burada soğuk su kaynakları ve asırlık çınar ağaçları sayesinde hava sıcaklığı yaklaşık 25 derece gibi hissediliyor. Son yıllarda mesire alanlarında yapılan düzenleme ve ulaşım çalışmalarının ardından vatandaşlar bu alanlara daha rahat ulaşabiliyor. Bu nedenle her geçen yıl daha fazla kişi serinlemek için burayı tercih ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

Batman, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da Sıcaklardan Kaçış: Mesire Alanları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ülkenin adı değişti Dünyaya resmen ilan ettiler Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li başkan İBB’ye rest çekti AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

12:56
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
12:37
Türkiye’nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
12:04
Mert Hakan Yandaş’ın cezasında indirime gidildi
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi
11:35
İspanya’nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57’ye yükseldi
İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi
10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 13:02:06. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da Sıcaklardan Kaçış: Mesire Alanları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.