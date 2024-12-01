Batman'da 3 kilogram metamfetamin ile yakalanan minibüsün sürücüsü tutuklandı
BATMAN - Batman'da durdurulan minibüste 3 kilogram metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada poşete kullanıma hazır 3 kilogram 70 gram metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Yerel › Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?