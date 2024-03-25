Batman'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
Uyuşturucu maddeler hassas burun 'Linda' ve 'İka'dan kaçamadı
BATMAN - Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonundan gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, "Narko-güç" operasyonları dahilinde 12-15 Mart tarihlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tespit edilen ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlediği değerlendirilen şahıslara yönelik, detektör arama köpekleri "Linda" ve "İka"nın katılımıyla 2 farklı evde operasyon yapıldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Operasyonlarda, 4 kilo 232 gram toz esrar, 26,24 gram metamfetamin, 3,09 gram kubar esrar, 0,72 gram eroin, adet sentetik ecza, 0,90 gram sentetik kannobinoid, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 77 bin 930 TL paraya el konuldu.
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