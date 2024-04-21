Batman'ın Sason ilçesinde havaların ısınmasıyla hafta sonunu fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar, park ve piknik alanlarına akın etti.
Kış ayları, seçim süreci ve Ramazan ayı dolayısıyla uzun süre evden çıkamayan vatandaşlar, baharın gelmesiyle birlikte ailesi ve arkadaşları ile baharın ilk günlerinde bol güneşli güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler adeta açık alanları doldurdu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren piknik alanlarını gelen vatandaşlar, beraberlerinde getirdikleri kahvaltılıklar ile açık havada kahvaltılarını yaptı, mangal yakarak ızgaranın keyfini çıkardı.
Kış aylarının ardından ailece güzel vakit geçirmek ve piknik yapmak için parka geldiklerini belirten vatandaşlardan Lazgin Toparlı, "Kış aylarının ardından temiz havada ailece buraya geldik. Sıcaklar bitinceye kadar ailece parkta vakit geçiriyoruz" dedi.
Kalabalık bir şekilde parka geldiklerini ifade eden Aydın Basınç da, "Bütün ailemiz ile birlikte buraya geldik. Çocuklar eğlensin, bizlerde temiz bir havayı solumak için geldik. İlçemiz dağlarla kaplı bir yer. Burası çok kalabalık bizim de hoşumuza gitti. Manzara ve hava çok güzel. Bol oksijenli bu güzel havada bir araya gelerek hoş sohbetler yapıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir yer" diye konuştu.
Sefa Tuğyan ise, "Kış aylarının bitmesiyle insanlarımız kendilerini doğal alanlara bıraktı. Bizde bu hafta sonunu fırsata çevirerek bu şekilde değerlendirmek istedik. Arkadaşlarımla beraber bu parka gelerek piknik yapmak için buradayız" ifadelerinde bulundu. - BATMAN
Son Dakika › Yerel › Batman'da havaların ısınmasıyla park ve piknik alanlarına yoğun ilgi - Son Dakika
YSK Başkanı Ahmet Yener, Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin itiraz süreci hakkında bilgi verdi. Yener, AK Parti'nin 2, CHP'nin 1, MHP'nin 1 ve DEM Parti'nin 2 itirazının kabul edildiğini aktardı.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşım büyük tepki çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Demirtaş'ın avukatı "Hepsinin gereği yapılıyor, yapılacak" ifadelerine yer verdi.
Ankara'da siyasi partiler, Ramazan Bayramı sebebiyle bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, AK Parti, DSP, CHP ve Yeniden Refah Partisi heyetlerini ağırladı.
Çin'in güneyindeki Guilin kenti ile Endonezya'nın Surabaya şehri arasında yeni bir doğrudan hava yolu hattı açıldı. İlk uçuşta 168 kişilik bir ziyaretçi grubu Guilin'e getirildi. Bu yeni hava yolu hattının, Guilin'e daha fazla Endonezyalı turist çekmesi ve turizm destinasyonu olarak daha da popüler hale gelmesi bekleniyor.
AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Ramazan Bayramı dolayısıyla Karlıova ilçesini ziyaret etti. Vatandaşlarla bayramlaşan milletvekilleri, Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ü tebrik ederek, hizmet konusunda desteklerini belirtti. Milletvekilleri, Karlıova'ya gereken desteği vereceklerini ifade etti.
İYİ Parti, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi heyetlerini Ramazan Bayramı dolayısıyla ağırladı. Ziyaretlerde, Türkiye'nin güçlenmesi ve birlik beraberlik içinde çalışılması vurgulandı. Ayrıca, Filistin'deki durum ve yerel seçimler de konuşuldu. Bayramlaşma programı devam edecek.
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Yuntdağı'ndaki kırsal mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Balaban, ziyaretlerde vatandaşlarla bayramlaşarak, belediye yönetim anlayışını anlattı ve mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.
AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla İYİ Parti'yi ziyaret etti. İYİ Parti'de AK Parti heyetini Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ve beraberindeki heyet karşıladı. Heyetler, Türkiye'nin zor bir konjonktürden geçtiğini ve birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemini vurguladı. İYİ Parti ise siyasetinin ana omurgasının iyilikleri sahiplenmek ve çoğaltmak olduğunu belirtti.
İYİ Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasını ziyaret etti. Heyetler arasında yapılan görüşmede bayramın kardeşlik ve barış vurgusu yapıldı.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mazbatasını aldı. Başkan Kırgöz, Dikili'ye hizmetler sunmaya devam edeceklerini söyledi.
AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti. Heyet, CHP Genel Merkezine giderek CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile bir araya geldi. Ziyarette, bayramların barış, huzur ve kardeşlik duygusunu pekiştirdiği vurgulandı.
Hong Kong'un Yau Ma Tei semtinde bulunan 16 katlı bir binadaki spor salonunda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 250 kişiyi kurtardı. Yangının kontrol altına alındığı ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?