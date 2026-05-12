Batman'da Yıkılan Cami İçin Yardım Bekleniyor
Batman'da Yıkılan Cami İçin Yardım Bekleniyor

12.05.2026 19:28
50 yıllık caminin çökmesi sonrası mahalleler yeni inşaat için hayırseverlerden destek arıyor.

Batman'da Seyitler ile Güneykent mahallelerinin birleşim noktasında bulunan yaklaşık 50 yıllık cami, kullanım ömrünü tamamlaması ve tavanında çökme meydana gelmesi nedeniyle yıkıldı. Caminin yalnızca minaresi ayakta kalırken, mahalle sakinleri yeniden yapılması için hayırseverlerden destek bekliyor.

Seyitler Mahalle muhtarı Süleyman Rüzgar, caminin uzun yıllardır vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi. Yaklaşık 50 yıldan beri vatandaşların bu camide ibadet ettiğini belirten Rüzgar, "Son zamanlarda özelliğini kaybetti. Caminin tavanı çökmeye başladı. Tavan çöktükten sonra yıkmak zorunda kaldık. Cami cemaati dağılmaya başladı. Mahalleli olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gittik. Ekipler gelip caminin durumuna baktı ve camiyi mühürledi. Ardından yıkım kararı alındı. Camimizi yıktık, sadece minaresi kaldı. Gelen insanlar sadece caminin minaresini görüp gidiyorlar. Allah'ın izniyle camimizi yeniden yapmaya başlayacağız" dedi.

Güneykent Mahalle muhtarı Salih Cihan ise caminin iki mahalleyi bir arada tutan önemli bir ibadethane olduğunu ifade ederek, "50 yıllık camimiz iki mahalleyi bir arada tutuyordu. Vatandaşlarımız burada ibadet yapıyordu. Son zamanlarda tavanları çöktü. Tekrar camimizi yapmak için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Direk de caminin mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "50 yıllık bir camimiz vardı ve artık kullanılmayacak durumdaydı. Yetkililer yıkım kararı aldı. Camimizin konumu ana cadde üzerinde, iki mahallenin tam ortasında bulunuyor. Şu anda uzak noktalara gidip namaz kılıyoruz. Camimizin cemaati dağılıyor. Hayırseverlerden ve yetkililerden destek bekliyoruz. Camimizi yeniden yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

