Batman Gercüş\'te Ahmet Demir, evindeki yılan ve akrebi öldürmeyip doğaya saldı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde yaşayan Ahmet Demir, evinde karşılaştığı yılan ve akrebi öldürmek yerine zarar vermeden doğaya salıverdi.

Arıca köyünde ikamet eden Ahmet Demir, evinin içinde bir yılan ve bir akrep olduğunu fark etti. Kırsal bölgelerde sıklıkla karşılaşılan bu tür durumlarda genellikle zararlı canlıların imha edilmesi yoluna gidilirken, Demir örnek bir duyarlılık göstererek farklı bir yol seçti. Canlılara zarar vermekten kaçınan Demir, yılanı ve akrebi eline alarak güvenli bir şekilde dışarıya taşıdı ve doğal yaşam alanına bıraktı.