Batman\'ın Sason ilçesinde ilk kadın muhtar seçildi

Batman'da 1971 yılından beri ilçe olmasına rağmen hiçbir kadının muhtar olarak seçilmediği Sason ilçesinde son yerel seçimde iki erkek rakibini geride bırakarak köyünde muhtar seçilen Züleyha Avunç, mazbatasını alarak hizmete başlamasıyla birlikte ilçenin ilk kadın muhtarı unvanını da almış oldu.
Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünden muhtarlığa seçilen ilçenin kadın muhtarı Züleyha Avunç, mazbatasını almasıyla ilk hizmet olarak köydeki kadınları geziye götürmek için belediye başkanının kapısını çaldı.
"Bu bölgedeki kadınların önünü açtım"
Amacının bölgede yaşayan kadınların demokrasiye atılımı için önlerini açmak olduğunu belirten Sason ilçesinin ilk kadın muhtarı Züleyha Avunç, "31 Mart yerel seçimlerinde muhtar olarak seçildim. İlçemiz Sason'un ilk kadın muhtarı oldum. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Bu bölgede kadınlarımız demokratik haklarını pek kullanmıyordu. Seçimlerde aday olmuyordu. Burada erkekler kadın muhtar olmaz, kadın yapamaz derlerdi. Ben bu algıyı kırmak için yola çıktım ve bunu muhtarlığı kazanmak ile kırmış oldum. Kadınlarımız her işi yapabilir. Türk kadını güçlüdür, çalışkandır, zekidir. Bu gün ben mazbatamı alarak yakınlarımın yanına geldim. Beni çok desteklediler. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
"İlk kadın muhtarımızla gurur duyuyoruz"
İlçede ilk kadın muhtarın köylerinden seçildiği için çok mutlu olduklarını belirten köyün gençlerinden Hasan Soysal, "Muhtarımızın köyün idaresini diğer köy muhtarlarından daha iyi yürüteceğine olan inancımız tamdır. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.
İsmail Avunç'da "Muhtarımız ile gurur duyuyoruz. Sason'da bir ilk. Kadınların önünü açmış. Bizler ona destek verdik ve kazanmasına çok sevindik" ifadelerini kullandı.
"Kadın muhtarımız köydeki kadınların önünü açtı"
Kadın muhtarın köydeki kadınların önünü açtığı için çok sevindiklerini belirten köyün genç kızlarından Neslihan Avunç, "Muhtarımızla gurur duyuyoruz. Bütün kadınların önünü açtı. Hepimiz onu destekledik. Hepimize öz güven kazandırarak bizlere örnek oldu. Ona çok teşekkür ediyoruz. Biz genç kızlarda onu örnek alarak yolundan gideceğiz. Kendisine güvenim tam. Kadının her şeyi yapabileceğini gösterdi. Köydeki bütün kadınlar ona inandı ve destek verdi. Çok mutlu olduk. Onu kutluyorum" dedi.
31 Marttaki seçimde 225 oyun 70'ini alarak iki erkek rakibini geride bırakıp muhtarlığı kazanan Züleyha Avunç, köylülere vaadi olan köprüyü yapmak için devletten destek beklediğini söyledi. - BATMAN
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