Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Müftü Hüseyin Özdemir için veda programına katıldı

Yerel

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Battalgazi İlçe Müftüsü iken Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine tayini çıkan Hüseyin Özdemir için düzenlenen veda programına katıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine tayini çıkan Hüseyin Özdemir için düzenlenen veda programına Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, imam hatipler, vaizler ve müftülük personeli katıldı.

"Hocamıza teşekkür ediyorum"

Veda programında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Hüseyin Özdemir'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Kıymetli Hüseyin hocama yaptıkları hizmetten ötürü Battalgazi Belediyesi olarak tüm çalışanlarım adına teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bizimle çalışmaya devam etsin. Ancak devlet görevi böyledir. Gideceği yer olan Onikişubat'ta yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

"Yoğun bir gündemimiz var"

Başkan Taşkın, deprem sonrası şehir mimari olarak yeniden imar edilirken kültürel ve ahlaki değerlerin korunması için de çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Deprem bölgesi olmamız sebebiyle yoğun bir gündemimiz var. İmar işleri ile ilgilenirken diğer taraftan da kültürel etkinlikler de düzenliyoruz. Ağır hasar almış bir şehirde kültürel değerlerin devam etmesini de önemsiyoruz. Bu konuda belki de en önemli görev müftülük çalışanlarımıza düşmektedir. Her alanda olmamız gerekiyor. Seçimden önceki ziyaretlerimde 'oturan başkan olmayacağım' demiştim ve her boş anımızda sahadayız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Rezerv alanların bir an önce faaliyete geçmesi için tüm kurumlarımızla, yetkililerimizle, vekillerimizle, başkanlarımızla büyük bir gayretin içerisindeyiz. Kırmadan, dökmeden, suhuletle sorunları çözmeye çalışıyoruz. Devletimizin derdi evleri inşa etmektir, şehri imar etmektir. Cumhurbaşkanımız seçimi kaybetmek pahasına deprem bütçesini bozmadı. Kaynaklar deprem bölgesi için hazır. Bizler de her konuda üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sorunları hep birlikte çözeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sizlere minnettarım"

Müftü Hüseyin Özdemir de, "7 yıl boyunca Battalgazi'ye hizmet etmeye çalıştım. Burada geçirdiğim süre zarfında çok güzel hatıralar biriktirdim. Bugün buraya veda etmek için geldim. Sizlerin destekleri ve dostlukları için minnettarım. Bundan sonra da dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Müftü Özdemir'e hediye takdim etti. Program, Müftü Özdemir'in meslektaşları ve sevenleriyle vedalaşmasının ardından sona erdi. - MALATYA