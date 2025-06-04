Battalgazi Belediyesi Kurban Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Battalgazi Belediyesi, Kurban Bayramı için 5 ayrı noktada kurban kesim alanı belirleyerek vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve düzenli şekilde yerine getirmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, kesimlerin sadece belirlenen alanlarda yapılacağını ve denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Kurban Bayramı hazırlıklarını hızlandıran Battalgazi Belediyesi, vatandaşların dini vecibelerini huzur içinde yerine getirebilmeleri için ilçe genelinde gerekli tüm önlemleri aldı. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, belirlenen kesim noktalarında düzenleme, temizlik ve denetim çalışmalarını tamamladı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı Kurban Bayramı için ilçede 5 farklı kesim noktası hazırlandı. Bu alanların fiziki şartları gözden geçirilerek kurban kesimine uygun hale getirildi ve hazırlanan kesim listeleri ilgili birimlerle paylaşıldı.

Kurban ibadetinin manevi değerine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yapılan hazırlıklara ilişkin olarak, "Hemşehrilerimizin huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm birimlerimiz sahada olacak. Kesim alanlarında temizlik ve denetim çalışmalarımız bayram boyunca aralıksız sürecek" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Taşkın, belirlenen alanların dışında yapılacak kesimlere kesinlikle izin verilmeyeceğini belirterek, "Gelişigüzel yapılan kesimler, hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha hassas ve duyarlı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram süresince Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte veterinerler ve din görevlilerinden oluşan ekiplerin sahada aktif olarak görev alacağı kaydedildi. Kesim işlemleri, hem dini kurallara hem de hijyen şartlarına uygun şekilde denetlenecek, vatandaşların taleplerine ise hızlıca yanıt verilecek. - MALATYA