Battalgazi Belediyesi'nden asırlık çınarlara gönül köprüsü

05.05.2026 12:34  Güncelleme: 12:37
Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ederek gönül köprüleri kuruyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın talimatıyla başlatılan ""Asrın Çınarları" projesi kapsamında, şu ana kadar 100'e yakın evinde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşın kapısı çalındı.

İhtiyaçlar gideriliyor, gönüller alınıyor

Battalgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşamını yalnız sürdüren asırlık çınarları evlerinde ziyaret ederek hem hal ve hatırlarını soruyor hem de ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Ziyaretler sırasında yaşlılara çeşitli hediyeler takdim edilirken, eksikleri olan vatandaşların talepleri belediye imkanlarıyla anında karşılanıyor.

Hedef ilçedeki tüm yaşlılara ulaşmak

Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın, yaşlıların toplumun hafızası ve bereketi olduğunu belirtmesi üzerine başlatılan ziyaretler ile yaşlıların gönüllerine dokunuluyor. Proje kapsamında hedef; Battalgazi sınırları içerisinde ikamet eden ve yalnız yaşayan tüm yaşlılara ulaşarak devletin şefkat elini hissettirmek.

"Kapımızda görünce mutlu olduk"

Karşılarında belediye ekiplerini gören yaşlıların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Hatırlandıkları için büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Taşkın ve ekibine teşekkür ederek hayır dualarında bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

