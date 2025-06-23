Battalgazi Belediyesi'nden Geleneksel Oyunlarla Aile Yılı Etkinlikleri - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi'nden Geleneksel Oyunlarla Aile Yılı Etkinlikleri

Battalgazi Belediyesi\'nden Geleneksel Oyunlarla Aile Yılı Etkinlikleri
23.06.2025 13:56  Güncelleme: 13:59
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Battalgazi Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında, çocukları dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak ve geleneksel oyunları yaşatmak amacıyla etkinlikler düzenliyor. Aslanbey ve Nuriye mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi. Mahalle muhtarları, bu tür organizasyonların çocuklar ve aileler için önemli olduğunu belirtti.

Battalgazi Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşmasını ve geleneksel oyunların yaşatılmasını amaçlayan etkinliklerini sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, Aslanbey ve Nuriye mahallelerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliklerde her yaştan mahalle sakini geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem de geçmişe yolculuk yaptı.

Aslanbey Mahallesi Camlıoğlu Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte ip atlama, sek sek, çarp çarp ve topaç çevirme gibi geleneksel oyunlar oynandı. Çocuklar enerjilerini doyasıya atarken, aileler de çocukluk günlerine dönerek keyifli anlar yaşadı. Mahallede bayram havası estiren etkinlikte birlik, beraberlik ve mahalle kültürü ön plana çıktı.

Gün boyunca arkadaşlarıyla eğlenen çocuklar, en çok basketbol ve çarp çarp oynamaktan keyif aldıklarını ifade etti. Etkinliklerin mahallelerinde yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a teşekkür etti.

Etkinliğe ilişkin konuşan Aslanbey Mahalle Muhtarı Tolga Toy, "Bugün mahallemizde çocuklarımız ve gençlerimiz için çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Aileler çocuklarıyla zaman geçirme fırsatı buldu. Bu tür organizasyonlar, teknolojiden bir nebze olsun uzaklaşmak açısından çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Nuriye Mahallesi'nde düzenlenen benzer etkinlikte konuşan Mahalle Muhtarı Muzaffer Şahsu ise, "Bu organizasyonu mahallemize kazandıran Belediye Başkanımız Bayram Taşkın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocukların bir araya gelmesi ve birlikte oyun oynaması mahallemize değer katıyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Battalgazi Belediyesi'nden Geleneksel Oyunlarla Aile Yılı Etkinlikleri - Son Dakika

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