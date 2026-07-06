Battalgazi Belediyesi\'nden yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal destek çalışmaları

Battalgazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli bireylerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçları yerinde tespit ediyor. Bugüne kadar 250'den fazla haneyi ziyaret eden ekipler, belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli bireylerin ailelerini hanelerinde ziyaret ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların talep ve ihtiyaçları yerinde dinlenirken, sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin tespitler yapılıyor. İlgili birimlerin görev alanına giren talepler değerlendirilerek gerekli işlemler başlatılıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın göreve gelmesinin ardından sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalar güçlendirilirken, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de yaşlı ve engelli bireylerin ailelerine yönelik hane ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesiyle ihtiyaçlara daha hızlı ve etkin şekilde çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar 250'den fazla hane ziyaret edilirken, tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Ziyaretler kapsamında vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirilerek ihtiyaç duyulan konularda rehberlik ve yönlendirme hizmeti de sunuluyor. - MALATYA