Battalgazi Belediyesi'nden yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal destek çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Battalgazi Belediyesi'nden yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal destek çalışmaları

Battalgazi Belediyesi\'nden yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal destek çalışmaları
06.07.2026 13:03  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireylerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Bugüne kadar 250'den fazla hane ziyaret edildi.

Battalgazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli bireylerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçları yerinde tespit ediyor. Bugüne kadar 250'den fazla haneyi ziyaret eden ekipler, belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli bireylerin ailelerini hanelerinde ziyaret ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların talep ve ihtiyaçları yerinde dinlenirken, sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin tespitler yapılıyor. İlgili birimlerin görev alanına giren talepler değerlendirilerek gerekli işlemler başlatılıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın göreve gelmesinin ardından sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalar güçlendirilirken, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de yaşlı ve engelli bireylerin ailelerine yönelik hane ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesiyle ihtiyaçlara daha hızlı ve etkin şekilde çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar 250'den fazla hane ziyaret edilirken, tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Ziyaretler kapsamında vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirilerek ihtiyaç duyulan konularda rehberlik ve yönlendirme hizmeti de sunuluyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Battalgazi Belediyesi'nden yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal destek çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi
Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL’lik zarar verdi Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL'lik zarar verdi
Otomobil ağaca çarptı Karı koca hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı Otomobil ağaca çarptı! Karı koca hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü

13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:50
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
12:16
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 13:28:34. #7.12#
SON DAKİKA: Battalgazi Belediyesi'nden yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal destek çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.