Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Bayram Öncesi Yöresel Tatlar Üretimine Hız Verdi - Son Dakika
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Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Bayram Öncesi Yöresel Tatlar Üretimine Hız Verdi

Battalgazi\'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Bayram Öncesi Yöresel Tatlar Üretimine Hız Verdi

Battalgazi Belediyesi'ne ait kadın kooperatifi, bayram öncesi yöresel lezzetlerin üretiminde hızlanırken, Gazi Parkı'ndaki satış mağazasında doğal ve katkısız ürünlerini vatandaşların beğenisine sunuyor.

21.03.2025 15:13  Güncelleme: 15:16
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Battalgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, yaklaşan bayram öncesinde yöresel tatların üretimine hız verdi. Kadınların el emeğiyle hazırladığı geleneksel lezzetler, Gazi Parkı'nda bulunan satış mağazasında vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Türkiye'nin ilk Endüstriyel Mutfağına sahip kadın kooperatiflerinden biri olan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, üretimlerini Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Kooperatifin ürünleri arasında baklava, burma, analı kızlı, polat köftesi, Malatya usulü içli köfte, mantı, kiraz yaprağı sarması, kömbe, su böreği, Malatya kurabiyesi ve zeytinyağlı sarma gibi birçok geleneksel tatlar yer alıyor.

Doğal ve katkısız ürünler bayram sofralarında

Battalgazi Belediyesi Kadın Kooperatifi çalışanlarından Yasemin Yılmaz, Kadın Kooperatifi olarak yaklaşık altı yıldır üretim yaptıklarını belirterek, "2019 yılından bu yana Battalgazi Belediyesi Kadın Kooperatifi çatısı altında çalışıyoruz. Yaklaşık 6 yıldır kadın emeğiyle hizmet veriyoruz. Ürünlerimiz tamamen doğal, katkısız ve ev usulü; adeta bir anne eli değmiş gibi hazırlanıyor. Burası bizim üretim alanımız. Satış noktası olarak ise Gazi Parkı'nın yanında bulunan 'Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi' hizmet veriyor. Burada yöresel lezzetlerimizden analı kızlı, mantı, içli köfte ve meşhur kömbemiz başta olmak üzere birçok ürünü vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Ramazan ayına özel olarak da güllaç, kalbura bastı ve baklava gibi tatlılar hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın emeğini üretime kazandırarak hem istihdama katkı sağlayan hem de yöresel mutfağın unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini yaşatmayı amaçlayan kooperatif, Malatya'nın kültürel zenginliğini sofralara taşımaya devam ediyor.

Gazi Parkı'nda, Kışla Caddesi Saat Kulesi karşısında bulunan satış mağazasında hizmet veren Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'ne, vatandaşlar 0552 956 95 39 numaralı telefon üzerinden ulaşarak sipariş verebiliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Bayram Öncesi Yöresel Tatlar Üretimine Hız Verdi - Son Dakika

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