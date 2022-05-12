BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti

12.05.2022 13:44
BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti

Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN), öğrencilerle Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetiminin bir araya geldiği Öğrenci-Rektör Buluşmaları etkinlikleri devam ediyor.

Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN), öğrencilerle Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetiminin bir araya geldiği Öğrenci-Rektör Buluşmaları etkinlikleri devam ediyor. Daha önce farklı birimlerin yanı sıra öğrencilerin kaldığı yurtlarda 6 defa gerçekleştirilen Öğrenci-Rektör Buluşmaları'nın yedincisi, kampüste yer alan Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Genel Sekreter Yemliha Yanar ile birlikte katılan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, öğrencilerin farklı konulardaki görüş ve önerilerini dinleyerek açıklamalarda bulundu. Etkinlikte öğrencilerin görüş ve talepleriyle ilgili notlar alan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, kendilerine iletilen tüm talep ve önerileri yakından takip ettiklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, ilgileri dolayısıyla öğrencilere teşekkür ederken, etkinlikte söz alan öğrenciler de farklı konulardaki görüş ve taleplerini ilettikleri Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a düzenlenen etkinlik dolayısıyla teşekkür ettiler. - BALIKESİR

BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti
BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti
BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti
BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti
BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti
BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti
BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti

YORUMLAR
500
Mardin Artuklu Üniversitesi Bahar Şenliği başladı Mardin Artuklu Üniversitesi Bahar Şenliği başladı AİÇÜ'de 'Yükseköğretimde kalite güvence sistemi ve öğrenci katılımı' semineri düzenlendi AİÇÜ'de 'Yükseköğretimde kalite güvence sistemi ve öğrenci katılımı' semineri düzenlendi

Üniversite, Balıkesir, Kongre, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:10:36. #1.11#
SON DAKİKA: BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement