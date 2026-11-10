Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler, risk haritasında 81 il arasında ilk sırayı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler, risk haritasında 81 il arasında ilk sırayı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler, risk haritasında 81 il arasında ilk sırayı aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2. çeyrek değerlendirmesinde Sosyal Risk Haritası'nda 81 il arasında ilk sırayı aldı. İl genelinde vakaların yüzde 93,3'ü tamamlanırken dış paydaşlara yönlendirilenlerde yüzde 97,9 başarı sağlandı, Vali başarı belgelerini takdim etti.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İl Müdürleri Çalışma Karnesi-2. Çeyrek Dönem' değerlendirmesinde Sosyal Risk Haritası çalışmaları kapsamında 81 il arasında ilk sırada yer aldı. Değerlendirmede il genelinde vakaların yüzde 93,3'ü tamamlanırken dış paydaş kurumlara yönlendirilen vakalarda yüzde 97,9 başarı oranına ulaşıldı.

Başarıları dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, müdür yardımcıları ve kurum personeli başarı belgesiyle ödüllendirildi. Belgeler, Vali Mustafa Eldivan tarafından takdim edildi.

Değerlendirmede elde edilen sonuçlarda sosyal hizmet çalışmalarının koordineli yürütülmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara zamanında ulaşılması ve kurumlar arası iş birliği etkili oldu.

Vali Eldivan, Köse'yi ve personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerBayburtGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:04
Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık “casusluk“ suçlamasıyla gözaltına alındı
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı
14:03
10 Kasım törenine damga vuran an CHP’nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:25
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 14:54:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler, risk haritasında 81 il arasında ilk sırayı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android