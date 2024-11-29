Bayburt Atlı Spor Kulübü Kongresini Yaptı

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Türkiye'nin en iyi 16 kulübü arasına girerek Cirit 1. Ligine yükselme başarısı gösteren Bayburt Atlı Spor Kulübü, olağan kongresini yaptı. Mevcut başkan Arif Köprücü, güven tazeledi, yeniden başkan seçildi.

2014 yılında kulübün başkanlığına seçilen mevcut Başkan Arif Köprücü bir kez daha kulüpten güvenoyu alarak başkan oldu. Köprücü'nün yönetiminde Enes Furkan Aktürk, Musa Köprücü, Fethi Artoğral, Kamil Köprücü yer alırken, Denetim Kurlunda ise İsmail Ayhan, Selim Gümüşhaneli ve Kadir Köprücü görev üstlendi.

Ayrıca kongrede Kulüp Onursal Başkanlığa Azem Akbaş, Başkan Yardımcılığına Enes Furkan Aktürk seçildi.

Başkan Köprücü, kongre sonrası yaptığı açıklamada, "Bayburt Atlı Spor Kulübü yönetimini bir kez daha bize layık gören üyelerimize yönetim olarak teşekkür ederiz. Ata sporumuz ciriti yaşatmak ve şehrimizi tanıtmak için çıktığımız bu yolda bize destek olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı. - BAYBURT