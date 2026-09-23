Bayburt Aydıntepe\'de yonca otlatımında hayvanlarda şişkinliğe karşı uyarı yapıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde sonbaharda otlatmaya açılan yonca alanlarında hayvanlarda şişkinlik (timpani) vakalarının görülebileceği belirtilerek yetiştiriciler ve çobanlar uyarıldı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan uyarıda, hasadı tamamlanan ekim alanlarının otlatmaya açılmasıyla birlikte yonca bulunan alanlara giren büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şişkinlik vakalarının ortaya çıkabileceği ve bunun ciddi hayvan kayıplarına yol açabileceği ifade edildi.

Yetiştiricilere hayvanlarını aç halde yonca bulunan alanlarda otlatmamaları, çiğli veya yağmur sonrası ıslak yoncada otlatma yapmamaları tavsiye edildi. Yonca tüketiminin kontrollü ve kademeli şekilde sağlanması gerektiğinin de altı çizildi.

Hayvanlarda karın bölgesinde şişkinlik, huzursuzluk ve nefes almada güçlük görülmesi halinde vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurulması istendi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, muhtar, yetiştirici ve çobanların hayvan sağlığı açısından gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.