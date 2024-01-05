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Bayburt Belediye Başkanı, Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcusunu kabul etti - Son Dakika
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Bayburt Belediye Başkanı, Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcusunu kabul etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcusu Mert Altıparmak'ı makamında kabul etti. Başkan Pekmezci, Altıparmak'ı tebrik ederek, misafirlerine hediye takdiminde bulundu. Ziyaret sırasında ata sporu ciritin yaşatılması için yapılan çalışmalara teşekkür edildi.

Bayburt Belediye Başkanı, Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcusunu kabul etti
05.01.2024 - 09:10,
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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ'ı, Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü'yü ve Cirit Milli Takımına seçilerek Bayburt'u Kırgızistan'da düzenlenen etkinliklerde temsil eden Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcusu Mert Altıparmak'ı makamında kabul etti.

Altıparmak'ı tebrik eden Başkan Pekmezci, misafirlerine hediye takdiminde bulundu. Ata sporu ciritin yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Pekmezci, ata sporu cirite gönül vermiş tüm kulüpler adına teşekkürlerini Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ'a iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci, Bayburt Atlı Spor Başkanı Arif Köprücü'ye çalışmalarında kolaylıklar diledi. Köprücü ise, misafirperverliğinden ötürü Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek, ata sporu cirite verdiği desteklerden ötürü şükranlarını sundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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