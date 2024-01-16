Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 5 yılını değerlendirecek basın toplantısı düzenleyecek

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 17 Ocak Çarşamba günü görevdeki 5 yılını değerlendireceği basın toplantısında belediye tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgiler verecek.

Belediye binasının 5'inci katında bulunan sosyal ve kültürel faaliyetler salonunda gerçekleştirilecek olan halka açık basın toplantısında vatandaşlarla bir araya geleceğini duyuran Başkan Pekmezci, tüm Bayburtluları toplantıya beklediğini söyledi.

Bayburt Belediyesince '5 Yılda Neler Yaptık' başlıklı yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bayburt'umuza yaptıklarımızı anlatmak için düzenleyeceğimiz halka açık basın toplantısına tüm vatandaşlarımız davetlidir." - BAYBURT