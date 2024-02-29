Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, başarılı sporcuları ödüllendirdi - Son Dakika
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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, U17 Kadınlar Minder Güreşi Türkiye Şampiyonası ve U20 Kadınlar Minder Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Beyzanur Akkuş ile 2024 Türkiye Cepli Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Mustafa Alperen Daştan, Ahmet Efekan Karaaslan ve Kadir Girgin'i makamında kabul etti. Başkan Pekmezci, sporcuları tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

29.02.2024 13:14  Güncelleme: 13:19
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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, U17 Kadınlar Minder Güreşi Türkiye Şampiyonası 65 kg'da ve U20 Kadınlar Minder Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Kulübü Sporcusu Beyzanur Akkuş ile 2024 Türkiye Cepli Bilardo Şampiyonası U17 Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu Mustafa Alperen Daştan, U19 Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu Ahmet Efekan Karaaslan ve Türkiye üçüncüsü Kadir Girgin'i makamında kabul etti.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Güreş Antrenörü Mustafa Çiftçi ve Bayburt Gençlik Merkezi Spor Kulübü Bilardo Takımı Antrenörü Cevdet Türker'in eşlik ettiği ziyarette, Başkan Pekmezci başarılı sporcuları tebrik ederek altınla ödüllendirdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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