Bayburt Belediye Başkanı Regaib Kandili için Kutlama Mesajı Yayınladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Regaib Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, "Regaib gecesinde öncelikli görevimiz, ellerimizi ve gönüllerimizi açarak daha iyi bir kul, daha duyarlı bir Müslüman olma azmimizi tazelemektir" dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Regaib Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek gün ve geceler varoluş gayemizi idrak etmek, kulluğumuzu gözden geçirmek, insani ilişkilerimizi ve bütünüyle hayatı muhasebe edebilmek için çok kıymetli zamanlardır. İslam Dünyası olarak Üç Ayların manevi iklimine girişimizin habercisi olan Regaib gecesinde öncelikli görevimiz, ellerimizi ve gönüllerimizi açarak daha iyi bir kul, daha duyarlı bir Müslüman olma azmimizi tazelemektir.

Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir ancak mübarek gün ve geceler bizlere, tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair, duygu, düşünce ve isteklerimizi bu eksende gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Yaşadığımız bu kutlu zamanların birlikte yaşama sevincimizi tazelemesine ve kardeşliğimizi daha güçlü hale getirmesini temenni ediyoruz.

Bu vesile ile tüm Türk İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Regaib Kandili'ni tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ediyorum." - BAYBURT