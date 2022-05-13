Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı

13.05.2022 09:46
Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı

Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Pekmezci'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karar bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıyı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri de takip etti. - BAYBURT

Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı
Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı
Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı
Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı

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Başkan Pekmezci Trabzon Bayburtlular Dayanışma Gecesine katıldı Başkan Pekmezci Trabzon Bayburtlular Dayanışma Gecesine katıldı

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı - Son Dakika


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