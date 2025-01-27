Bayburt Buz Tuttu - Son Dakika
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Bayburt Buz Tuttu

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Bayburt'ta eksi 20 dereceye ulaşan Sibirya soğukları, hayatı durma noktasına getirdi.

27.01.2025 13:05
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Bayburt kuru soğuk ve ayaza teslim oldu kent buz tuttu

BAYBURT - Bayburt'ta kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları, hayatı durma noktasına getirdi. Dondurucu soğukların etkisi altına giren Bayburt'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu, Sırakayalar Şelalesi buzla kaplandı. Dışarıya bırakılan bir çekyatın üzerine düşen kırağı, soğuk havanın etkisini gözler önüne serdi.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte, sabahın erken saatlerinde kuru soğuk, ayaz etkili oluyor. Arabalarını soğuk havadan korumak isteyen vatandaşlar, araçlarının üzerine halı ve battaniye örterek, önlemlerini aldılar. Sokak hayvanları için dışarıya bırakılan su kaplarının içindeki su da soğuk havanın etkisiyle dondu. Gece dışarıya bırakılan bir çekyatın üzerinin ise kırağı ile kaplandığı görüldü. Mahalle ve sokak aralarındaki çeşmelerin etrafı buzla kaplandı, bazı çeşmeler soğuktan dondu.

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte çözünen buzlar daha sonra bir anda donuyor, ince buz tabakası haline geliyor. İnce buz tabakasını fark edemeyen vatandaşlar ise, yürürken bir hayli zorluk çekiyor, cadde ve sokaklarda düşe kalka ilerliyor.

"Evde yanan soba kar etmiyor artık"

Evlerde yanan sobaların ısıtmadığını, gündüz saatlerinde bile üşüdüklerini söyleyen Huzeyfe Budak isimli vatandaş, "Bayburt'a son yılların en fazla karı yağdı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu yerler oldu. Havaların ısınmasıyla, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte ciddi soğuklar etkili oluyor. Eksi 25'leri, eksi 19'ları görüyoruz. Gündüz vakitlerinde bile üşüyoruz, evlerimizde yanan sobalarımız bile artık bizlere kar etmiyor. Çok soğuk oluyor, aşırı derecede. Her taraf buz tuttu. Artık Bayburt halkı çok zor durumda, Allah yardımcımız olur inşallah" diyerek konuştu.

"Hava o kadar soğuk ki konuşurken bile titriyorum"

Soğuk hava nedeniyle konuştuğu sırada titreyen, konuşmakta bir hayli güçlük çeken Esra Demir isimli vatandaş ise, "Bayburt'ta hava sıcaklığı oldukça düştü. Görüldüğü üzere her taraf kar, buz. Kayıyoruz, düşüyoruz. Şu an konuşurken titriyorum, o kadar soğuk yani. Allah Bayburt'taki herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bayburt'ta hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 11 ila eksi 13 derece arasında değişkenlik gösterecek. Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt Buz Tuttu - Son Dakika

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