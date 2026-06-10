Bayburt Engelsiz Yaşam Merkezi Tadilatı Tamamlandı

Tadilatı tamamlanan Bayburt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde inceleme yapıldı. Yapılan düzenlemelerle merkezin daha modern, erişilebilir ve nitelikli hizmet sunacak hale getirildiği belirtildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkezde yürütülen tadilat çalışmalarının ardından hizmet alanlarında incelemelerde bulundu. Eldivan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkezde yapılan düzenlemelerle hizmet alanlarının özel bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına daha uygun daha uygun hale getirildi.

Vali Eldivan, yapılan çalışmalarla merkezin hizmet kalitesinin artacağını ifade etti. Eldivan, çalışmalarda emeği geçenlere kolaylık diledi. - BAYBURT