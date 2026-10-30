Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, Yılın Ahisi\'nin atölyesinde tandır üretimini inceledi

Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, kentin geleneksel zanaatlarından tandır yapımını yakından tanımak amacıyla 2020 yılında Türkiye'de Yılın Ahisi seçilen Recai Purutoğlu'nu atölyesinde ziyaret etti. Öğrenciler, Purutoğlu'ndan tandır yapımının inceliklerini öğrendi.

Okulun Yeşilay ve Kütüphanecilik Kulübü tarafından düzenlenen kültür gezisinde öğrenciler, Bayburt'ta geleneksel tandır üretimini sürdüren ustayla bir araya geldi. Purutoğlu, tandır yapımında kullanılan toprağın hazırlanmasından şekillendirme ve kurutma aşamalarına kadar üretim süreci hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Çocuk yaşlarda babasının yanında mesleği öğrenen Purutoğlu, dedelerinden miras kalan atölyede geleneksel yöntemlerle tandır üretimini sürdürüyor. Geçmişte çanak, çömlek, tuğla ve kiremit gibi farklı ürünlerin de imal edildiği atölyede bugün ağırlıklı olarak tandır yapılıyor.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, tandır yapımını yerinde gözlemleyerek Bayburt'un kültürel mirasında önemli bir yere sahip zanaat hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.