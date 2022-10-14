Bayburt haberleri... Bayburt'ta 263 hafız icazet aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt haberleri... Bayburt'ta 263 hafız icazet aldı

14.10.2022 00:56

Edinilen Bayburt haberine göre Bayburt'ta 263 hafız icazet aldı Bayburt'ta Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 263 hafıza diplomaları düzenlenen Hafızlık İcazet Töreninde verildi.

Bayburt'ta 263 hafız icazet aldı

BAYBURT - Bayburt'ta Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 263 hafıza diplomaları düzenlenen Hafızlık İcazet Töreninde verildi.

Ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende açılış konuşması yapan Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, 2013-2019 yılları arasında 42 hafız mezun edildiğini, 2018 yılında bu sayının 182'ye çıktığını belirtti.

Başoğlu, "Bugün öğrenci sayımız 550'ye çıkmıştır. Allah'a hamd ediyorum. Şu an ekranda 259 yazıyor ama karşınızda 263 hafız var ve her gün sayıları artıyor. Allah sayılarını arttırsın" şeklinde konuştu.

Başoğlu'nun ardından konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden 263 hafızın icazet törenlerinde bulunmaktan derin bir mutluluk duyduğunu belirterek, eğitimlerini başarı ile tamamlayarak icazet almaya hak kazanan hafızların başarılarının devamını diledi.

Hafızları, ailelerini tebrik eden Pekmezci, "Bugün buradaki kardeşlerimiz hafız olarak öğrendiklerini inşallah gelecek nesillere aktararak yeni hafızlar yetiştirirler. Güzel ve kutlu bir yoldasınız yolunuz ve bahtınız açık olsun gençler, rabbim sizi her türlü musibetten korusun, güzellikleri birlikte paylaşmayı nasip etsin" diyerek sözlerine son verdi.

263 hafızın yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle bizler Bayburt'ta yaşadıkça şunu çok derin bir şekilde hissediyoruz. Bayburt insanının Kur'an-a saygısını ve çok derinlerden gelen hafızlık kültürünün Bayburt'ta çok güçlü bir şekilde yaşandığını bizler hissediyoruz. Bu salonda ortaya çıkan görüntüde kardeşlerimizin ciddi manada el emeği, göz nuru, kafa yormaları var. Alanda, sahada çalışmaları var bu manada tekrar tekrar müftümüze ve müftülüğümüzün personeline çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kültürü yaşatan hafızlarımızın velilerine, atalarına saygı ve sevgiyi borç biliyorum."

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Hafızlara ödülleri Vali Epcim, Başkan Pekmezci ve siyasi partilerin il başkanları tarafından takdim edildi.

YORUMLAR
500
Bayburtlu kadınların kışlık konserve, turşu hazırlıkları başladı Bayburtlu kadınların kışlık konserve, turşu hazırlıkları başladı Eğitimlerini tamamlayan 263 hafız icazet aldı Eğitimlerini tamamlayan 263 hafız icazet aldı
Kaynak: İHA

Hasan Başoğlu, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt haberleri... Bayburt'ta 263 hafız icazet aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
08:10 Basın Kanunu yasalaştı! İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına girdi
08:01 Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
07:55 Uraz Kaygılaroğlu'dan oje tepkilerine cevap: Güzel yanlarımı örnek alın
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:14 Ukrayna'dan çarpıcı iddia: TürkAkım boru hattına Rusya saldıracak
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 08:44:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt haberleri... Bayburt'ta 263 hafız icazet aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement