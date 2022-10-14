Bayburt haberleri... Bayburt'ta 263 hafız icazet aldı

Bayburt'ta 263 hafız icazet aldı

BAYBURT - Bayburt'ta Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 263 hafıza diplomaları düzenlenen Hafızlık İcazet Töreninde verildi.

Ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende açılış konuşması yapan Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, 2013-2019 yılları arasında 42 hafız mezun edildiğini, 2018 yılında bu sayının 182'ye çıktığını belirtti.

Başoğlu, "Bugün öğrenci sayımız 550'ye çıkmıştır. Allah'a hamd ediyorum. Şu an ekranda 259 yazıyor ama karşınızda 263 hafız var ve her gün sayıları artıyor. Allah sayılarını arttırsın" şeklinde konuştu.

Başoğlu'nun ardından konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden 263 hafızın icazet törenlerinde bulunmaktan derin bir mutluluk duyduğunu belirterek, eğitimlerini başarı ile tamamlayarak icazet almaya hak kazanan hafızların başarılarının devamını diledi.

Hafızları, ailelerini tebrik eden Pekmezci, "Bugün buradaki kardeşlerimiz hafız olarak öğrendiklerini inşallah gelecek nesillere aktararak yeni hafızlar yetiştirirler. Güzel ve kutlu bir yoldasınız yolunuz ve bahtınız açık olsun gençler, rabbim sizi her türlü musibetten korusun, güzellikleri birlikte paylaşmayı nasip etsin" diyerek sözlerine son verdi.

263 hafızın yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle bizler Bayburt'ta yaşadıkça şunu çok derin bir şekilde hissediyoruz. Bayburt insanının Kur'an-a saygısını ve çok derinlerden gelen hafızlık kültürünün Bayburt'ta çok güçlü bir şekilde yaşandığını bizler hissediyoruz. Bu salonda ortaya çıkan görüntüde kardeşlerimizin ciddi manada el emeği, göz nuru, kafa yormaları var. Alanda, sahada çalışmaları var bu manada tekrar tekrar müftümüze ve müftülüğümüzün personeline çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kültürü yaşatan hafızlarımızın velilerine, atalarına saygı ve sevgiyi borç biliyorum."

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Hafızlara ödülleri Vali Epcim, Başkan Pekmezci ve siyasi partilerin il başkanları tarafından takdim edildi.