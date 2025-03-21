Bayburt Kaymakamı, Jandarma Personeline Başarı Belgesi Verdi

Bayburt'un Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personellerine başarı belgesi takdim etti.

Kaymakam Yasin Şahin, ilçede yaptıkları özverili çalışmalardan ötürü jandarma personeline başarı belgesi takdim etti. Daha sonra Kaymakam Şahin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programında jandarma personelleri ile bir araya geldi.

İftar programında İlçe Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Müftüsü, İlçe Özel İdare Şefi ve Karayolları Şube Şefi yer aldı. - BAYBURT