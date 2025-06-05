Bayburt Kurban Pazarı\'nda Dostluk ve Bereket

Bayburt kurban pazarında arife gününde de satışlar kaldığı yerden devam ediyor. Satıcı Tahir Dursun ile alıcı Ercan Okumuş'un samimi kurban pazarlığı, yüzlerde tebessüm oluşturdu. Belirledikleri fiyatta bir türlü anlaşamayan taraflar, orta yolu bulunca birbirlerine sarılarak, helallik aldılar. Günün sonunda kazanan sadece satıcı değil, samimiyet ve dostluk da oldu.

Şingah Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarı, kurbanlıklarını alamayan vatandaşlar için arife gününde de hizmet vermeye devam etti. Ucuza kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, bayrama bir gün kala hayvan pazarının yolunu tuttular. Sıkı pazarlıkların yapıldığı kurban pazarında hem alıcıların, hem de satıcıların yüzü güldü. Arkadaşı Tahir Dursun'dan 150 bin liraya kurbanlık alan Ercan Okumuş, satıştan her iki tarafın da memnun olduğunu belirtti. Karlı bir satış yaptığını dile getiren Dursun ise, elinde kalan 5-6 hayvanını da bugün satacağını ifade etti. Yüzlerde tebessüm oluşturan renkli kurban pazarlığında, iki arkadaş daha sonra birebirlerine sarılarak, helallik aldılar.

Satışlar geçen yıla göre bu sene daha iyi

Satışların iyi olduğunu söyleyen Alemdar Dursun isimli satıcı, canlı hayvan kilosunun 270-290 lira arasında değiştiğini vurgulayarak, taleplerin bir hayli fazla olduğunu dile getirdi. 6 hayvanla pazara satışa gelen besici Emrullah Çalışkan, 4 kurbanlık hayvanını sattığını, geriye 2 kurbanlık hayvanının kaldığını belirtti. Ortalama 190-200 kilo gelen büyükbaş hayvanı 115 bine, 120 bine sattığını ifade eden Çalışkan, elde kalan 2 hayvanı da aynı fiyattan satacağını vurguladı.

Bu yılki satışların geçen seneye göre biraz daha iyi olduğunu kaydeden Kadir Dursun isimli bir diğer satıcı, "Pazara 10-15 tane hayvan getirdim. Daha önce yine getirmiştik, sattık. Bugün de 10-15 hayvanın 5-6 tanesini sattım. Satışlar iyi Allah'a şükür, sıkıntı yok. Tam beklediğimiz gibi olmasa da satışlarımız fena değil. Geçen yıla göre bu sene satışlar iyi gidiyor" dedi. - BAYBURT