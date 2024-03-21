Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Örste demir dövüldü, geleneksel oyunlar oynandı, Nevruz ateşi yakıldı. Kutlamalar, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve sivil halkın yoğun katılımıyla kapalı spor salonunda gerçekleşti. Programın coşkusu salonun dışına taşarak okul bahçesinde devam etti.

21.03.2024 17:56  Güncelleme: 17:58
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21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Örste demir dövüldü, geleneksel oyunlar oynandı, Nevruz ateşi yakıldı.

Nevruz Bayramı kutlamaları; kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve sivil halkın yoğun katılımıyla kapalı spor salonunda gerçekleşti. Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, örste demir dövüldü, geleneksel oyunlar ve yarışmalar düzenlendi. Dede Korkut'u temsil eden Kurban Çil'in dua ve öğütleri, gençler arasında ilgiyle karşılandı. Bamsı Beyrek Okçuluk Takımı'nın ve sporcu öğrencilerin gösterileri, büyük beğeni topladı.

Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Kültürel mirasımızda önemli bir yeri olan ve yüzyılları aşarak günümüze kadar ulaşan Nevruz geleneği, her yıl bu mevsimde bayram coşkusuyla karşılanmakta ve çeşitli törenlerle kutlanmaktadır. Kadim geleneğimizin ve kültürümüzün ayrılmaz parçası olan, böylesine anlamlı zenginliklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması son derece önemlidir." ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının devamında programın hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek tüm katılımcıların Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Hava muhalefeti nedeniyle spor salonunda gerçekleşen programın coşkusu salonun dışına taştı. Kutlamalar, okul bahçesinde Nevruz ateşinin yakılması ve halaylarla devam etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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