Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Örste demir dövüldü, geleneksel oyunlar oynandı, Nevruz ateşi yakıldı.
Nevruz Bayramı kutlamaları; kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve sivil halkın yoğun katılımıyla kapalı spor salonunda gerçekleşti. Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, örste demir dövüldü, geleneksel oyunlar ve yarışmalar düzenlendi. Dede Korkut'u temsil eden Kurban Çil'in dua ve öğütleri, gençler arasında ilgiyle karşılandı. Bamsı Beyrek Okçuluk Takımı'nın ve sporcu öğrencilerin gösterileri, büyük beğeni topladı.
Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Kültürel mirasımızda önemli bir yeri olan ve yüzyılları aşarak günümüze kadar ulaşan Nevruz geleneği, her yıl bu mevsimde bayram coşkusuyla karşılanmakta ve çeşitli törenlerle kutlanmaktadır. Kadim geleneğimizin ve kültürümüzün ayrılmaz parçası olan, böylesine anlamlı zenginliklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması son derece önemlidir." ifadelerine yer verdi.
Konuşmasının devamında programın hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek tüm katılımcıların Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.
Hava muhalefeti nedeniyle spor salonunda gerçekleşen programın coşkusu salonun dışına taştı. Kutlamalar, okul bahçesinde Nevruz ateşinin yakılması ve halaylarla devam etti. - BAYBURT
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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