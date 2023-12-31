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Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Katıldı - Son Dakika
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Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Katıldı

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Konuşmasında, cemiyetin Bayburt için bir gurur vesilesi olduğunu belirten Başkan Pekmezci, MÜS-DER'in dünyanın dört bir tarafında mazlumlara el uzatmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Müs-Der Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devreden Adil Kacır ve yeni Başkan Zülküf Kocabey, Başkan Pekmezci'ye hediye takdim etti.

Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti\'nin 4. Olağan Genel Kurulu\'na Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Katıldı
31.12.2023 - 11:51,
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Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Bayburt Öğretmen Evi'nde gerçekleşen genel kurulda konuşan Başkan Pekmezci, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Bayburt Kaymakamı Tunalı Hilmi Bey öncülüğünde kurulan Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti'nin yüzyıl aradan sonra tekrar yeniden hayat bulmasının Bayburt için bir gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Biz, geçmişimizi geleceğe taşıdığımız zaman millet olarak milli ve manevi değerlerimizle yarınlara umut olacak çalışmaları yaparken bundan da gurur duymalıyız" dedi.

MÜS-DER'in bir Bayburt patentiyle kurulması ve dünyanın dört bir tarafında mazlumlara el uzatmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Pekmezci, "Bugün burada bir hayrın yarışı ile ilgili, arkadaşlarımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlerle ilgili güzel çalışmaları dinledik. Bir Bayburtlu olarak bundan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. MÜS-DER bir Bayburt patentiyle kurulmuş ve dünyanın dört bir tarafında mazlumlara el uzatarak bizlerin gurur kaynağı olmuştur ve Bayburt'un bir markası halindedir. Arkadaşlarımız çeşitli ülkelerde ülkemizin bayrağıyla ilimizle ilgili çalışmalar yaparken büyük bir mutluluk duyduk. Ben inanıyorum ki, bugüne kadar MÜS-DER'in yaptığı çalışmaları, bundan sonraki görevi devralacak olan arkadaşlarımız da aynı inanç ve aynı gayretle yapacaklardır. Peygamberimizin hadisinde buyurduğu gibi 'Veren El Alan Elden Üstündür' düsturuyla hareket eden MÜS-DER'in temel prensibi olarak ortaya koyduğu duyguları taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar bu hizmetleri yürüten başkan Adil Kacır ve tüm yöneticilerini tebrik ediyorum. Bundan sora görev alacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Müs-Der Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devreden Adil Kacır ve Müs-Der yeni Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kocabey tarafından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Nizamnamesi'nin yer aldığı levha hediye edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Katıldı - Son Dakika
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