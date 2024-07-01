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- Bayburt'ta 10 bin yavru alabalık akarsuya salındı

BAYBURT - Bayburt'un Yazyurdu köyü Beyler Yaylası ve Çataldere yaylası mevkiinde Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Derneği tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında akarsuya 10 bin yavru alabalık salındı.

Programa Bayburt İl Jandarma Alay Komutanı Dr. Talha Övet, Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Dr. Ahmet Çakıroğlu ve Yönetimi, Yazyurdu Köyü Muhtarı Erol Demirhan, birçok iş adamı ve vatandaş katıldı.

Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Dr. Ahmet Çakıroğlu yaptığı açıklamada, projenin doğal alabalıkların bilinçsizce avlanmasından ötürü, doğal alabalık neslinin devam edebilmesi için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Bölgede ilgili Kolluk Kuvvetleri'nin bilinçsiz avlanmaya karşı devriye atılmasının doğal alabalık neslinin devam etmesine vesile olacağını da ekledi. Çakıroğlu Derneği olarak her yıl yavru salımını devam ettireceklerini de belirtti.

Bayburt Yazyurdu köyünün Doğu Karadeniz'de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ahmet Çakıroğlu, gelecek nesillere doğal mirası bırakmak için tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını ve çevreye ve tabiata sahip çıkmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu söyledi.