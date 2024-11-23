Bayburt'ta 200 Sıvat Dağıtıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta 200 Sıvat Dağıtıldı

Bayburt\'ta 200 Sıvat Dağıtıldı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, aşılanan hayvan sayısına göre çiftçilere 200 sıvat dağıtımı yapıldı. Proje, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse ediliyor ve amacı meralarda otlatma verimliliğini artırmak.

23.11.2024 09:56  Güncelleme: 09:57
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde hayvan içme suyu tesisi olarak da bilinen sıvatların dağıtımı yapıldı. İlçede aşılanan hayvan sayısına göre çiftçilere 200 adet sıvatın dağıtımı gerçekleşti. Merkezde bin 200, Aydıntepe ilçesinde 150 ve son olarak Demirözü ilçesinde dağıtılan 200 sıvatla birlikte Bayburt'ta toplam bin 550 sıvat dağıtıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DOKAP) tarafından finanse edilen, 5 milyon 500 bin lira bütçeli 'Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması Projesi' kapsamında Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz, Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker ve muhtarların katılımıyla sıvat dağıtım programı düzenlendi. Programda, ilçede aşılanan hayvan sayısına göre 200 adet sıvatın dağıtımı yapıldı.

Bu projeyle meraların otlatma verimliliğini artırmayı hedeflediklerini söyleyen ve projenin öneminden bahseden Kaymakam Şahin, projeden faydalanan çiftçilere kolaylıklar diledi, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Sıvatlarını alan çiftçiler ise projede emeği geçenlere teşekkür ettiler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta 200 Sıvat Dağıtıldı - Son Dakika

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