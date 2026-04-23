Bayburt\'ta 23 Nisan Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, makam koltuğunu temsili olarak Halil Türkoğlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ecren Nisa Çalışkan'a devretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve beraberindeki heyet, Vali Eldivan'ı makamında ziyaret etti. Bayram dolayısıyla gerçekleştirilen temsili devir teslim programında makam koltuğuna Ecren Nisa Çalışkan oturdu.

Vali Eldivan, Çalışkan'ın çocuk bayramını kutlayarak, "23 Nisan, millet iradesinin hakim kılındığı ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen en özel bayramdır. Bu anlamlı günde makamımızı sizlere devretmek, sizlere duyduğumuz güvenin en güzel ifadesidir" dedi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - BAYBURT