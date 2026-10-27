Bayburt\'ta 28 Ekim 2026\'da açılacak avlanma izni için avlak ekipleri planlandı

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde, 28 Ekim 2026 itibarıyla avlanma izni açılacak kuş ve memeli hayvan gruplarına yönelik hazırlıklar kapsamında istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, avlaklarda görev yapacak ekiplerin oluşturulması ve avlakların mevcut durumu ele alındı. 2'nci grup kuşlar ile 1'inci grup memeli hayvanların avlanma dönemine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Avlakların mevcut potansiyeli incelenerek avlanma sürecinde görev alacak ekiplerin planlanması yapıldı.

Toplantıda, avlanma sürecinin koordineli yürütülmesine ilişkin hazırlıklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.