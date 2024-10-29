Bayburt'ta Coşkulu Cumhuriyet Kutlaması - Son Dakika
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Bayburt'ta Coşkulu Cumhuriyet Kutlaması

Bayburt\'ta Coşkulu Cumhuriyet Kutlaması

Cumhuriyetin ilan edilişinin 101'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da coşkuyla, törenle kutlandı.

29.10.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
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Cumhuriyetin ilan edilişinin 101'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da coşkuyla, törenle kutlandı. Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan coşku dolu kutlamalara Bayburtlular yoğun ilgi gösterdi. Törene, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personellerinin gösterisi damga vurdu. Komandoların gösterileri alanı dolduranlardan büyük alkış toplarken, dosta güven düşmana korku veren gösteri nefes kesti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Okan Karaseyfioğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş araç üzerinde törene katılan coşkulu kalabalığı selamlayarak, halkın bayramını kutladı.

Törende bir konuşma yapan Vali Eldivan, konuşmasında şu ifadelere verdi: "Ecdadımızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zaferlerin sonucunda kurulan cumhuriyetimiz, her geçen gün daha da kök salarak, daha da güçlenerek varlığını devam ettirmektedir. 101 yıl önce istiklalinden ve istikbalinden ödün vermeyeceğini tüm cihana en güçlü şekilde haykıran bu aziz millet, bugün de diyor ki, sonsuza kadar cumhuriyet, yaşasın cumhuriyet. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum. Büyük Türk milletinin ve siz Bayburtlu hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, cumhuriyetin nice yıl dönümlerinde birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının milli ve manevi duyguları harekete geçiren gösterileri, töreni izleyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterinin sonunda, Türk bayrağı açan komandonun hareketiyle alkış sesleri meydanda yankılandı. Bayburt Lisesi Bar ve Zeybek ekiplerinin gösterilerinin yer aldığı kutlamalar tören geçişi ile sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Coşkulu Cumhuriyet Kutlaması - Son Dakika

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