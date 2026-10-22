Bayburt\'ta 3 köyden vatandaşlar KETEM\'de taramadan geçirilip evlerine bırakıldı

Bayburt'ta 3 köyden vatandaşlar KETEM'de taramadan geçirilip evlerine bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'un Dağçatı, Güneydere ve Akşar köylerinden vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda KETEM'de kanser taramasından geçirildi. Evlerine ulaştırılan vatandaşlara erken teşhisin önemine dikkat çekilerek taramalarını ertelememeleri çağrısı yapıldı.
Bayburt'un Dağçatı, Güneydere ve Akşar köylerinden vatandaşlar, kanser taramalarından yararlanmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) getirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Akşar Aile Hekimliğinin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmada, erken teşhisin önemine vurgu yapıldı. Köylerden alınan vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezi ve KETEM'de yapılan taramaların ardından evlerine ulaştırıldı. Çalışmayla kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kanser tarama hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı.
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, kanser hastalıklarında erken teşhisin önemine dikkat çekerek vatandaşlara taramalarını ertelememeleri çağrısında bulundu.
Kaynak: İHA
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