Bayburt'ta 342 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta 342 Polis Adayı Mezun Oldu

Bayburt\'ta 342 Polis Adayı Mezun Oldu
25.06.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt POMEM'de eğitimlerini tamamlayan 342 polis adayı düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı.

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 9 ay süren eğitimlerini tamamlayan 342 polis adayı, düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda gerçekleştirilen törende, polis adayları mesleğe adım atmanın gururunu yaşadı.

32'nci dönem birincisi Umut Özgün, mezunlar adına yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının bir mensubu olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi. Özgün, görevlerini Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde, doğruluk ve dürüstlükten taviz vermeden yerine getireceklerini belirterek, hukuk devleti ilkelerinden ve millet iradesinden ayrılmadan çalışacaklarını ifade etti. Özgün, genç polis memurları olarak ülkenin huzuru, güvenliği ve düzeni için vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumaya gayret edeceklerini dile getirdi. Konuşmasının ardından Özgün, yaş kütüğüne plaketini çaktı.

Bayburt POMEM Müdürü Cahit Durmaz ise gece gündüz devam eden yoğun ve disiplinli eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencileri meslek hayatlarına uğurlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Durmaz, öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından teşkilata katılmaya hazır hale geldiğini belirterek, "Eylül ayında başlayan, gece gündüz devam eden disiplinli ve yoğun eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi meslek hayatlarına uğurlamanın onurunu yaşıyoruz. Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak temel amacımız teşkilatımıza, vatanına, milletine ve devletine bağlı Mesleki yeterlilikleri yüksek, ahlaklı, vicdan sahibi personel yetiştirmektir. Bu anlayış doğrultusunda, 32. dönem mezunlarımız hem teorik hem uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayarak teşkilata katılmaya hazır hale gelmişlerdir. Görevinizi kanunlara, etik değerlere bağlı kalarak devletimize ve milletimize layık bir şekilde yerine getireceğinize olan inancım tamdır" dedi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne belge ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Programın devamında polis yemini edildi ve dua okundu.

Tören, 342 polis adayının kep atmasıyla sona erdi. Genç mezunlar, sevinçlerini aileleri ve arkadaşlarıyla sarılarak paylaştı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bayburt, Eğitim, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta 342 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum

14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:19
İşet Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi Tarihte bir ilk
İşet Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:53
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı
"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:53:56. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 342 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.