Bayburt'ta 4 Okulda Yeni Eğitim Yılı Öncesi Denetim
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıkları tamamlanan 4 okulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okul idarecileriyle görüşen Kahraman, eğitim ortamlarını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıkları tamamlanan 4 okulda incelemelerde bulunuldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Kaleardı 75. Yıl İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu ve Milli İrade Anadolu Lisesini ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.
Okulların eğitim ortamlarını gezen Kahraman, okul idarecileriyle fikir alışverişinde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: İHA
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