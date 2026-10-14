Bayburt\'ta afet tatbikatında öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildi

Bayburt'ta, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulunda afet farkındalığı ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildi. Ardından yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Programda UMKE ve AFAD ekipleri, kullandıkları ekipmanları öğrencilere tanıtarak görevleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Etkinlikte öğrencilere afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.