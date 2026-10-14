Bayburt'ta afet tatbikatında öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta afet tatbikatında öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt\'ta afet tatbikatında öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulunda afet farkındalığı ve acil durum tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildi; yangın söndürme uygulaması yapıldı ve ekipler ekipmanlarını tanıttı.

Bayburt'ta, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulunda afet farkındalığı ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildi. Ardından yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Programda UMKE ve AFAD ekipleri, kullandıkları ekipmanları öğrencilere tanıtarak görevleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Etkinlikte öğrencilere afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumBayburtGüncelEğitimDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:25:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayburt'ta afet tatbikatında öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei