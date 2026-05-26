Bayburt\'ta Aile Değerleri Programları

Değerleriyle Güçlü Ailem projesi kapsamında Bayburt Aile Destek Merkezi ve Yaşlı Yaşam Merkezinde aile değerleri üzerine programlar düzenlendi.

Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından sürdürülen proje kapsamında Vaiz Hacer Dursun, Aile Destek Merkezi ile Yaşlı Yaşam Merkezinde katılımcılarla bir araya geldi. Programlarda, 'Aileyi Ayakta Tutan Değerler' başlığıyla sohbet gerçekleştirildi.

Sohbette, aile kurumunun güçlenmesinde sevgi, saygı, merhamet, sabır, sorumluluk ve dayanışma gibi değerlerin önemine dikkat çekildi. Katılımcılara, aile içi iletişimin sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve manevi değerlerin günlük hayata yansıtılması konusunda bilgiler verildi.

Programların, proje çerçevesinde farklı kurumlarda devam edeceği belirtildi. - BAYBURT