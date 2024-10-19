Bayburt'ta Aile Tartışması Darbeye Dönüştü - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta Aile Tartışması Darbeye Dönüştü

Bayburt\'ta Aile Tartışması Darbeye Dönüştü

SMA hastası çocuğa 8 bin lira bağış şartıyla görümce ile uzlaşıldı, dava kapatıldı.

19.10.2024 11:03
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Bayburt'ta aile arasında çıkan sözlü tartışma, büyüyerek şiddete uzandı. Eşinin ablasıyla tartışma yaşayan bir gelin, görümcesinin kendisini darbettiği iddiasında bulunarak, A.B isimli görümceden şikayetçi oldu. Darbedilen gelin S.T, Spinal Müsküler Atrofi(SMA) hastası Cennet Su Ateş'e 8 bin lira bağış yapılması şartıyla görümcesiyle uzlaşmaya vardı.

Bayburt'ta S.T isimli gelin ile, A.B isimli görümce arasında tartışma yaşandı. Tartışma daha da büyüyerek, arbedeye dönüştü. Arbede esnasında görümcesinin kendisini darbettiğini iddia eden S.T emniyete giderek eşinin ablasından şikayetçi oldu. Görümce A.B hakkında 'Basit Yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar sonucunda işlenen suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Devreye giren uzlaştırma bürosunda görevli uzlaştırmacılar, şikayetçiyle bir araya gelerek uzlaşma şartlarını görüştüler. Yapılan görüşmelerde müşteki S.T, şüpheli A.B ile ancak SMA hastası bir çocuğa bağışta bulunması şartıyla uzlaşmaya varacağını uzlaştırma bürosu ekiplerine bildirdi.

Gelini S.T'nin uzlaşma şartını kabul eden, şüpheli A.B, SMA hastası Cennet Su Ateş'e 8 bin lira bağışta bulundu. Dosya, Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda çözülerek, mahkemeye intikal etmeden kapatılmış oldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

3-sayfa, bayburt, Sağlık, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Aile Tartışması Darbeye Dönüştü - Son Dakika

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