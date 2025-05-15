Bayburt'ta Aile Yılı Etkinliği

Bayburt'ta 'Ailemiz Geleceğimiz' yazılı balonlar gökyüzüne bırakıldı

BAYBURT - Ailenin korunması, güçlendirilmesi, karşı karşıya kaldığı risklerin azaltılması, sosyal kalkınmayı desteklemek amacıyla Bayburt'ta 'Aile Yılı Kortej Yürüyüşü' düzenlendi.

15 Mayıs 'Aile Günü' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, il protokol üyeleri, vatandaşlar Gençosman Parkı önünden başlayarak, Türk bayraklarıyla Saat Kule Meydanı'na kadar yürüdüler. Saat Kule Meydanı'nda 'Ailemiz Geleceğimiz' yazılı uçan balonlar, protokol üyelerince gökyüzüne bırakıldı. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, aile yılına bu şekilde dikkat çekildiğini söyledi. Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile ve evlilik kurumunun korunmasına, güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' oluşturuldu.

Eylem Planı kapsamında ailenin öneminin vurgulanması, mevcut riskler karşısında ailenin topyekün desteklenmesi amacıyla 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edilmişti.