Bayburt'ta Alabalık Üretimi Değerlendirildi

12.08.2025 10:06
Bayburt İl Tarım Müdürlüğü, alabalık işletmesini ziyaret ederek sürdürülebilir üretimi inceledi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce alabalık yetiştiriciliği işletmesinde üretim süreçleri incelenerek, sürdürülebilir su ürünleri üretimi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Kürşad Yıldız, Orhan İşi'ye ait alabalık yetiştiriciliği işletmesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında üretim süreçleri yerinde incelenirken, işletmenin mevcut durumu ve sürdürülebilir su ürünleri üretimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Köse, su ürünleri sektörüne katkı sağlayan İşi'ye işlerinde kolaylıklar diledi. İşi ise, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne destek ve katkılarından ötürü teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

