Bayburt'ta Anne ve Yavru Vaşak Görüntülendi

Bu kez anne ve yavru vaşak Bayburt'ta görüldü

BAYBURT - Kedigiller familyasına ait bir tür olan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğilistesinde yer alan ve sessizliğiyle ormanların hayaleti adını alan vaşaklar adeta Bayburt'u mesken tuttu. Şimdiye kadar tek halde şehrin farklı noktalarında görülen vaşaklar, bu kez karla kaplı arazide anne ve yavrusuyla birlikte cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşaklar, Bayburt'un farklı yerlerinde sıklıkla görülmeye başlanmıştı. Kurbanpınar, Kitre, Kırkpınar köylerinde vatandaşlar tarafından görülen vaşaklar, bu sefer Bayburt merkez ve merkeze bağlı Çorak köylerinde görüntülendi. Genelde tek halde karla kaplı arazide dolanırken kayda alınan vaşaklara, bu kez yavrusuyla birlikte rastlandı.

Çorak köyünde Tacettin Eryılmaz isimli vatandaş, yolda seyir halindeyken vaşakları gördü. Aracından inen Eryılmaz, cep telefonuyla anne ve yavru vaşağı kayda aldı.

Şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Çorak köyünden kent merkezine indikleri tahmin edilen anne ve yavru vaşak, Bayburt merkezde de Eren Akburak isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Akburak, "Biri yavru, biri anne" diyerek, kayda aldığı vaşakları uzaktan izledi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde anne ve yavru vaşağın karla kaplı arazide koşuşturduğu, daha sonra uzaklaşarak gözden kaybolduğu görülüyor.