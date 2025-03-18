Bayburt\'ta Araç Sayısı 19,9 Bine Ulaştı

Bayburt'ta şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 921 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Şubat ayında Türkiye genelinde 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2, minibüste yüzde 16,8 artarken kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %29,3 azaldı.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste %41,1, minibüste %29,2 artarken motosiklette %47,2, traktörde %38,1, kamyonette %31,1, özel amaçlı taşıtta %26,0, kamyonda %23,4 ve otomobilde %10,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 31 milyon 596 bin 522 oldu

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,9'unu otomobil, %20,0'ını motosiklet, %15,0'ını kamyonet, %7,2'sini traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 762 bin 109 adet taşıtın devri yapıldı

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,3'ünü otomobil, %15,5'ini kamyonet, %8,0'ını motosiklet, %3,3'ünü traktör, %2,2'sini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde 302 bin 544 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %25,7 azalarak 302 bin 544 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %56,1 artarak 7 bin 108 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 295 bin 436 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %49,3'ü benzin yakıtlıdır

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 173 bin 66 adet otomobilin %49,3'ü benzin, %26,1'i hibrit, %12,9'u elektrikli, %10,8'i dizel ve %0,9'u LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 405 bin 235 adet otomobilin ise %33,9'u dizel, %31,6'sı LPG, %30,4'ü benzin, %2,7'si hibrit ve %1,3'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Şubat döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 173 bin 66 adet otomobilin %32,6'sı 1300 ve altı, %24,2'si 1401-1500, %11,1'i 1501-1600, %10,8'i 1301-1400, %7,8'i 1601-2000, %0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin 67 bin 122'si gri renklidir

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 173 bin 66 adet otomobilin %38,8'i gri, %28,0'ı beyaz, %11,8'i mavi, %11,6'sı siyah, %4,2'si kırmızı, %4,0'ı yeşil, %0,5'i kahverengi, %0,5'i sarı, %0,3'ü turuncu ve %0,2'si diğer renklidir. - BAYBURT