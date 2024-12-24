Bayburt\'ta Arıcılık Paneli Düzenlendi

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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği organizasyonuyla 'Arıcılık Paneli' düzenlendi.

Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen panelde Bayburt'ta arı yetiştiricilerinin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlar karşısında üretilecek çözümler anlatıldı. Arıcıların sorunlarının dile getirildiği panelde teknik arıcılık, sağlıklı arı ürünleri, arı hastalık ve zararları ile ilgili konularda eğitimler verilerek, önemli bilgiler aktarıldı.

Panele, Bayburt Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Uğur Vardar ve arı yetiştiricileri katıldı. - BAYBURT