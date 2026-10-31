Bayburt'ta arılı kovan desteği için başvuru süresi 6 Kasım Cuma'ya uzatıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta arılı kovan desteği için başvuru süresi 6 Kasım Cuma'ya uzatıldı

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Bayburt\'ta arılı kovan desteği için başvuru süresi 6 Kasım Cuma\'ya uzatıldı
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 arılı kovan desteği başvurularını 30 Ekim'den 6 Kasım'a kadar uzattı. Birliğe üye arıcılar birliklere, üye olmayanlar İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilecek; müdürlük son tarihe bırakılmaması uyarısında bulundu.

2026 yılı arılı kovan desteğinde başvurular bir hafta daha uzatıldı. Daha önce 30 Ekim olarak açıklanan başvuru süresinin uzatılmasıyla arıcılara işlemlerini tamamlamaları için ek süre tanındı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılık desteklemelerinden yararlanmak isteyen üreticilerin 6 Kasım Cuma gününe kadar başvurularını tamamlamaları gerektiğini duyurdu.

Arıcılar Birliği üyeleri başvurularını üyesi oldukları birliğe, birlik üyesi olmayan arıcılar ise İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapabilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcıların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve destekten yararlanabilmeleri için başvurularını son tarihe bırakmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA
Ekonomi6 KasımBayburtGüncelTarımYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta arılı kovan desteği için başvuru süresi 6 Kasım Cuma'ya uzatıldı - Son Dakika
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