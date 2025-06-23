Bayburt\'ta Asayiş Toplantısı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na katılım sağladı. Toplantı, 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi.

Vali Eldivan'a toplantıda, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol eşlik etti. Toplantıda 81 ilin genel asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilerek, alınacak tedbirler üzerine duruldu. - BAYBURT