Bayburt\'ta Atlı Cirit Şampiyonu 21 Şubat Kulübü

Bayburt'ta düzenlenen 2026 Yılı Atlı Cirit İl Birinciliği Final Müsabakasında Çoruh Atlı Spor Kulübünü 21-20,5'lik skorla mağlup eden 21 Şubat Atlı Spor Kulübü, il birincisi oldu. Şampiyon olan ekip, bir üst lige yükselerek Bayburt'u lig müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.

Bayburt Cirit Sahasında oynanan final müsabakasında 21 Şubat Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi. İkişer 40 dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Çoruh Atlı Spor Kulübü yaklaşık 7 puanlık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan 21 Şubat Atlı Spor Kulübü, puan farkını kapatarak 21 puana ulaştı. Çoruh Atlı Spor Kulübü ise 20,5 puanda kaldı. Yarım puan farkla galip gelen 21 Şubat Atlı Spor Kulübü, Bayburt il birinciliğini elde etti.

Karşılaşmanın son bölümünde talihsiz bir olay yaşandı. 21 Şubat Atlı Spor Kulübü sporcusu Ergin Narmanlı'nın Yamaçhan isimli atı sakatlanarak ayağını kırdı. Oyun, veteriner hekimin müdahalesi nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. Müdahalenin ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.

Final müsabakasının ardından düzenlenen törende şampiyon takıma kupa ve madalyaları Vali Mustafa Eldivan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından verildi. Törende her iki takım tebrik edilirken, bir üst lige yükselen 21 Şubat Atlı Spor Kulübüne lig müsabakalarında başarı dileklerinde bulunuldu. - BAYBURT