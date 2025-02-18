Bayburt'ta Buzdan Kale Oluştu - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta Buzdan Kale Oluştu

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Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle çatlayan borudan sızan su, donarak buzdan kale oluşturdu.

18.02.2025 11:17
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Bayburt'ta soğuktan çatlayan borudan sızan su damlaya damlaya buzdan kale oldu

BAYBURT - Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt'ta, Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava nedeniyle çatlayan borudan sızan su sonucunda adeta buzdan kale oluştu. Dron ile havadan görüntülenen buzdan kalenin parlak hali, görsel şölen oluşturdu.

Bayburt'a yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kop köyünde bir alabalık tesisi yanında bulunan su borusu, önce soğuk hava nedeniyle dondu, ardından güneşin etkisiyle ise genleşip çatladı. Borudan azar azar sızan su, zamanla donarak buzdan kale haline geldi. Güneşten gelen ışıkla elmas gibi ışıldayan, mavi renge bürünen, kartpostallık görüntüler oluşturan buzdan kale, yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Erzurum-Bayburt kara yolu güzergahından geçen vatandaşlar, araçlarından inerek devasa büyüklükteki buz kütlesinin fotoğrafını çekiyor.

Oluşan buz kütlesi havanın ne denli soğuk olduğunu gözler önüne seriyor

Ufak bir çatlaktan sızan su sonucunda buzdan kalenin oluştuğunu söyleyen köy sakinlerinden Erkan Tokay isimli vatandaş, "Arkamda görünen buzdan kale Bayburt'un ne denli soğuk olduğunu gösteriyor. Eksi 20 dereceye, eksi 30 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle borudan sızan su, buzdan kale haline geldi, belli de oluyor. Bu iklim şartları sonucunda bir damla suyun ne hale geldiğini görüyoruz" diyerek konuştu.

Buz kalesinin görsel şölen oluşturduğunu belirten bir başka vatandaş ise, "Bayburt'ta geceleri yaşanan aşırı soğuktan dolayı borudan sızan su nedeniyle buz kütlesi oluştu, ortaya da böyle güzel bir görsel çıktı. Yoldan geçenler durup buranın fotoğrafını çekiyorlar. Aşırı soğukların etkisiyle böyle güzel bir manzara oluşmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Buzdan Kale Oluştu - Son Dakika

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